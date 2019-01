Política Após perder enterro do irmão, Lula decide não ir a São Bernardo Vavá foi sepultado minutos depois de Toffoli liberar petista para viagem

O presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, afirmou que o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva não irá a São Bernardo do Campo para se encontrar com familiares após o sepultamento de seu irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá. O próprio ex-presidente teria comunicado seus advogados após tomar conhecimento de que seu irmão já tinha sido sepultado. ...