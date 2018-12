Política Após pedido de adiamento negado, 2ª Turma do STF começa a julgar habeas de Lula No início da sessão, os ministros negaram a sugestão de Gilmar Mendes de enviar o caso para o plenário da Corte

Apesar da tentativa da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de tentar adiar o julgamento do habeas corpus dele, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começou a analisar o processo de Lula na tarde desta terça-feira, 4. Relator do HC, o ministro Edson Fachin é o primeiro a votar. No início da sessão, os ministros decidiram, por maioria...