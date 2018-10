Política Após ofender jornalistas por WhatsApp, assessor de Bolsonaro pede desculpas 'Vocês são o maior engodo do Jornalismo do Brasil', escreveu em grupo no aplicativo Eduardo Guimarães, assessor parlamentar de imprensa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL)

O assessor parlamentar de imprensa do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), Eduardo Guimarães, emitiu uma nota no início desta tarde se desculpando pelo tratamento dispensado neste domingo, 28, a jornalistas em um grupo no WhatsApp formado por profissionais que cobriam a campanha. "Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas junto aos jornal...