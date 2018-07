Política Após notícia de soltura, ato pró-Lula é marcado em Goiânia Evento acontece a partir das 15h deste domingo (8), na Praça Universitária

Após o desembargador Rodrigo Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mandar soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), neste domingo (8), foi criado um evento no Facebook intitulado "Concentração Lula Livre Goiás", chamando as pessoas para uma manifestação às 15h de hoje, na Praça Universitária, em Goiânia. O texto do evento diz: "Chamamos todas ...