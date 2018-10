Política Após interrogatório de Rincón, defesa de Marconi reafirma que operação teve objetivo eleitoreiro Ex-governador emitiu nota após o ex-presidente da Agetop, Jayme Rincón, confessar em interrogatório repasse de caixa 2; ele nega recurso não contabilizado para Perillo

Após o teor do interrogatório do ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), Jayme Rincón, vir à tona, no qual ele admitiu repasse de caixa 2 em seu apartamento em São Paulo por parte da Odebrecht para “campanhas de aliados”, a defesa do ex-governador de Goiás e candidato ao Senado Marconi Perillo (PSDB) emitiu uma nota. No depoimento, Rincón afir...