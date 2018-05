Política Após foto com Doria, Moro nega suspeição e cita fotos de Lula com Geddel e Aécio A defesa de Lula sustentou que a conduta do juiz é "incompatível com a imparcialidade e a independência que se esperam de quem deverá julgar esta causa criminal"

O juiz federal Sérgio Moro usou ironias e fotos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao lado do senador Aécio Neves (PSDB-MG) e do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA) ao negar suspeição movida pela defesa do petista após ter posado para imagem ao lado do ex-prefeito de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSDB, João Doria. O advogado Cristiano Z...