Após ficar um dia preso em Goiânia, Marconi sai da PF pela porta dos fundos e sem falar com imprensa

Um dia depois de ficar preso na sede da Polícia Federal (PF), em Goiânia, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo foi solto nesta quinta-feira (11) e saiu pela porta dos fundos sem conversar com a imprensa. Ele recebeu habeas corpus no início da tarde de hoje. A decisão é do desembargador Olindo Menezes, da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). Perillo foi pr...