Política Após encontro com Bolsonaro, primeiro-ministro de Israel chama Brasil de 'terra da promessa' Presidente eleito disse que deve fazer uma visita oficial a Israel até março do ano que vem

O presidente eleito, Jair Bolsonaro, fará visita oficial a Israel até março, conforme pronunciamento conjunto após uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Binjamin Netanyahu, na tarde desta sexta-feira, 28, no Rio. Bolsonaro e Netanyahu almoçaram e se reuniram no Forte de Copacabana, na zona sul do Rio. Após o encontro, os dois líderes fizeram um pro...