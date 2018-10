Política Após eleição, Gustavo Bebianno deixa chefia do partido de Bolsonaro Presidência do PSL voltará a ser ocupada pelo deputado federal Luciano Bivar

O advogado Gustavo Bebianno deixou a presidência do PSL horas depois de o partido eleger Jair Bolsonaro para a Presidência da República. A saída de Bebianno do cargo foi publicada na edição desta segunda-feira, 29, do Diário Oficial e o posto voltará a ser ocupado por Luciano Bivar (PSL-PE), que havia se afastado da direção da sigla. Reeleito deputado federal, Bivar q...