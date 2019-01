Política Após divergências, Bolsonaro pede 'coesão' entre Onyx e Guedes Desencontros na 1ª primeira semana do novo governo escancararam atritos

Após virem a público divergências entre os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e da Economia, Paulo Guedes, ainda na primeira semana do novo governo, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os dois abandonem as disputas internas e deem demonstrações de unidade. Os ministros fizeram nesta segunda-feira, 7, um gesto inicial e, a convite de Onyx, Guedes almoçou com e...