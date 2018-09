Política Após desgaste, Bolsonaro enquadra vice e Guedes Candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018 determina que general, seu companheiro de chapa, e conselheiro na área econômica reduzam suas atividades eleitorais

O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, determinou que o vice na chapa, general Hamilton Mourão (PRTB), e o conselheiro na área econômica, Paulo Guedes, reduzam suas atividades eleitorais. A campanha quer estancar o desgaste provocado por declarações polêmicas dos dois aliados. Nesta quarta-feira, 19, o perfil de Bolsonaro no Twitter teve de reiterar o compromisso c...