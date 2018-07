Política Após decisão de plantonista do TRF-4, Lula entra no 'trend topics' do Twitter Ex-presidente foi mencionado em cerca de 735 mil tuítes neste domingo e foi o segundo assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo

A notícia de que o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), Rogério Favreto, concedeu habeas corpus permitindo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alçou o petista ao posto de segundo assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo. De acordo com os 'trend topics' da rede social, o ex-presidente foi mencionado em cer...