Após decisão, Bolsa sobe e alcança novo patamar histórico

O Ibovespa, principal índice de ações da B3, fechou em alta de mais de 3% ontem, superando os 83 mil pontos pela primeira vez, após a confirmação por unanimidade da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre (RS). O viés positivo foi reforçado ainda pela continuidade do fluxo de capita...