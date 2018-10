Política Após críticas, Cid grava vídeo em prol de Haddad

Dois dias depois de criticar publicamente o PT em ato de campanha do partido e cobrar mea culpa da sigla, o ex-governador do Ceará e senador eleito Cid Gomes (PDT-CE) divulgou um vídeo anunciando que vai votar em Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições 2018.As críticas de Cid, que disse que o PT deveria assumir que “fez besteira” e “ter humildade”, chega...