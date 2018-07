Política Após chamar Gilmar Mendes de 'laxante', promotor goiano aciona Barbosa e Janot como testemunhas "Ele não pode exigir o mesmo tratamento que eu daria a Madre Teresa de Calcutá", afirmou Fernando Krebs

Atualizada às 11h13 O promotor goiano Fernando Krebs, do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), afirmou que vai convocar o ex-ministro Joaquim Barbosa e o ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot como suas testemunhas em resposta a queixa-crime que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou contra ele. K...