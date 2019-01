Política Após assistir posse de Bolsonaro pela TV, Trump diz que está 'satisfeito' com o Brasil Convidado para a cerimônia, o presidente dos EUA enviou o secretário de Estado Mike Pompeo como representante do país para cerimônia

Ao se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, 2, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse ao brasileiro que conversou com Donald Trump ontem à noite, após a posse de Bolsonaro, e que o americano estava acompanhando o dia no Brasil pela televisão. "São grandes dias e é uma honra para mim assistir à tran...