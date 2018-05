Política Após 5 meses do pedido, MP irá divulgar notas de livros Decisão ocorre após solicitação da reportagem do POPULAR ser levada a julgamento pelo Colégio de Procuradores de Justiça, que decidiu que órgão é obrigado a divulgar os dados

O Colégio de Procuradores de Justiça (CPJ) do Ministério Público de Goiás (MP-GO) decidiu na segunda-feira (14) que o órgão está obrigado a divulgar as notas fiscais de compras do auxílio-livro, em pedido feito pela Lei de Acesso à Informação (LAI). Por 19 votos a 9, o colegiado encerrou uma novela de mais de cinco meses de idas e vindas na solicitação.Hoje, a LAI completa...