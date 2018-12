Política Ao se manifestar sobre nova denúncia, Temer diz que não houve irregularidades Presidente também afirmou que provará sua inocência

Em reação à denúncia apresentada nessa quarta-feira, 19, pela Procuradoria-Geral da República, o presidente Michel Temer negou a existência de irregularidades no caso do Decreto dos Portos e disse que provará sua inocência. "O presidente Temer provará, nos autos judiciais, que não houve nenhuma irregularidade no decreto dos Portos, nem benefício ilícito a nenhuma empresa", i...