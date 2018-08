Política Ao lado de Iris, Temer visita mutirão da Prefeitura de Goiânia Presidente fez passagem rápida ao estande de vacinação em prol da campanha nacional contra poliomielite e sarampo

O presidente da República Michel Temer (MDB) visitou o Mutirão da Prefeitura de Goiânia ao lado do prefeito Iris Rezende (MDB) nesta sexta-feira (10), no Jardim Curitiba. Em sua primeira visita oficial como chefe do Executivo à capital de Goiás, Temer cumpriu agenda rápida nos estandes de serviços. Ele visitou também a tenda da saúde, que faz parte da campanha nacion...