Anthony Garotinho é preso no Rio de Janeiro enquanto apresentava programa de rádio

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho foi preso pela Polícia Federal nesta manhã de quarta-feira (13/9. Garotinho apresentava seu programa diário no Rádio Tupi no momento da prisão.

De acordo com o Ministério Público Eleitoral (MPE), ele é suspeito de comandar um esquema de troca de votos pela inclusão de famílias no programa social Cheque Cidadão.

O ex-chefe do executivo fluminense chegou a ser preso preventivamente no dia 16 de novembro do ano passado. Ele passou mal, ficou internado e só depois foi levado para o presídio.

À época, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) revogou o mandado de prisão dele e determinou o pagamento de R$ 88 mil de fiança.