Política Antes, a favor de prisão para quem bloqueasse estradas, Bolsonaro agora apoia caminhoneiros Deputado apresentou projeto para estabelecer pena de prisão de um a três anos para quem impedir o trânsito de veículos e pedestres

Um dos primeiros políticos a sair em defesa da paralisação do setor de cargas, o pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, já teve um posicionamento diferente sobre quem dificulta o trânsito em vias terrestres. Em junho de 2016, o deputado apresentou projeto na Câmara para estabelecer, no Código Penal, pena de prisão de um a três anos para quem impedir o...