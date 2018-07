Política Anna Vitória Caiado será substituída interinamente por procurador-adjunto Nomeação de Brenno Kelvys deve ser publicada ainda nesta terça-feira (3) no Diário Oficial do Município

Com a saída de Anna Vitória Caiado da Procuradoria-Geral do Município (PGM), já oficializada para esta segunda-feira (2), a Prefeitura de Goiânia afirmou que ela será substituída interinamente pelo atual procurador-geral adjunto da PGM, Brenno Kelvys Souza Marques. Ainda de acordo com a assessoria do Paço, ele é funcionário de carreira. Ainda não há mais informações sobre ...