Política Anatel vai acompanhar sistema de transmissão de votos no 2º turno De acordo com a Agência, porém, não houve nenhum problema no sistema de transmissão para os sistemas do TSE no primeiro turno

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou hoje (8) que acompanhará o funcionamento das redes utilizadas na transmissão dos dados das urnas eletrônicas durante o segundo turno das eleições, no dia 28. De acordo com a agência, não houve nenhum problema no sistema de transmissão para os sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante o prim...