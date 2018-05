Política Anastasia é lançado ao governo em Minas Gerais; Aécio não vai a ato

Depois de sofrer pressão do PSDB nacional, o senador por Minas Gerais Antonio Anastasia anunciou ontem sua pré-candidatura ao Palácio Tiradentes - sede do governo do Estado - em um evento sem a participação do senador Aécio Neves (MG).Antes relutante, Anastasia aceitou disputar mais um mandato no Executivo estadual e vai garantir ao ex-governador de São Paulo, Gerald...