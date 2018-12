Política Analisado com urgência, corregedor suspende auxílio-transporte de até R$ 7,2 mil em MS Ministro Humberto Martins decidiu sobre o caso depois que o TJ-MS deu um “jeitinho” para compensar eventuais perdas financeiras em seus contracheques com a restrição do auxílio-moradia

O corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu nesta sexta-feira (21) suspender a criação de um auxílio-transporte que poderia chegar a R$ 7,2 mil no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJ-MS). Martins decidiu sobre o caso com urgência, depois de a Coluna do Estadão informar que o TJ-MS deu um “jeitinho” para compensar eventuais p...