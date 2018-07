Política Ana Amélia diz não querer dar ‘passo maior que a perna’

A senadora Ana Amélia (PP-RS), um dos nomes ventilados por partidos do Centrão e integrantes do PSDB para ocupar o posto de vice na chapa do ex-governador Geraldo Alckmin à Presidência da República nas eleições 2018, afirmou ontem, que não gostaria de dar “um passo maior que a perna” e que deve mesmo trabalhar pela sua reeleição no Senado.“Não posso negar que a citação do meu n...