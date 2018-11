Política Amoêdo revela voto em Bolsonaro no segundo turno O ex-presidenciável disse confiar nos projetos do economista liberal, e futuro ministro da Economia, Paulo Guedes

João Amoêdo, ex-candidato à presidência e fundador do partido Novo, declarou em entrevista ao UOL ter votado em Jair Bolsonaro (PSL) no segundo turno da eleição. Amoêdo disse confiar nas ideias liberais do economista Paulo Guedes, que assumirá o futuro ministério da Economia, mas que não vai se alinhar totalmente ao governo. “A gente vai manter uma postura i...