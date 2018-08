Política Alvaro Dias: sou contra os erros da reforma trabalhista, não contra a reforma Ainda na economia, o candidato defendeu a simplificação tributária

O candidato à Presidência pelo Podemos, Alvaro Dias, afirmou na noite desta sexta-feira, 24, em entrevista à Record TV, que apoia as modernização das leis trabalhistas, mas disse ser contrário à forma como ela foi feita no Congresso. Ele votou contra a reforma Trabalhista no Senado. Para Dias, há pontos que precisariam ser corrigidos, entre eles a previsão de trabalho d...