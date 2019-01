Política ‘Alteração nas regras das companhias afetou custo’

Todos os ministros foram procurados pelo jornal O Estado de S.Paulo por meio de seus gabinetes e via assessoria do Supremo Tribunal Federal. A Secretaria de Comunicação Social da Corte afirmou que as despesas com passagens aéreas “são impactadas por diversos fatores” e que no ano passado “houve alterações de regras das companhias aéreas que elevaram o custo total” do...