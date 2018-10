Política Alta populacional gera desemprego e violência no Entorno do DF Crescimento, falta de infraestrutura e de oportunidades estimulam problemas sociais no Entorno do Distrito Federal que se evidenciam na saúde, transporte e segurança pública

A Região do Entorno do Distrito Federal vive, há muitos anos, as consequências da falta de planejamento e de um crescimento desordenado. O resultado foi uma grande população, que enfrenta gargalos como a falta de infraestrutura e de oportunidades de emprego e a baixa renda. A pressão social fez a região sofrer com altos índices de violência e os problemas de mobilidade r...