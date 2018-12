Política Almirante deve reforçar área nuclear Futuro ministro de Minas e Energia, sexto militar da equipe terá missão de prosseguir com obras paralisadas de Angra 3

A nomeação do almirante Bento Costa Lima Leite para o comando do Ministério de Minas e Energia, sexto militar escolhido pelo futuro presidente Jair Bolsonaro para atuar no primeiro escalão do governo, deve fortalecer o desenvolvimento de tecnologias nucleares no País, um setor que, nos últimos anos, passou por uma série de dúvidas quanto ao seu futuro no Brasil. ...