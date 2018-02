Alianças devem mexer com filiações partidárias

Deputados de PRTB, PMN e PSC que integram a base do governo na Assembleia podem trocar de partido caso as legendas fechem apoio à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM)

Dimício Gomes

Senador Ronaldo Caiado (DEM): apoio de lideranças do PRTB, PMN e PSC não tem respaldo de deputados