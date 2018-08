Política “Aliança do DEM tem o que há de pior”, diz Daniel Vilela Primeiro sabatinado na Rádio CBN e no POPULAR, candidato do MDB ataca siglas que formam coligação de Ronaldo Caiado e o fato de, segundo ele, já dividirem os cargos

Candidato do MDB ao governo de Goiás, o deputado federal Daniel Vilela, primeiro participante da sabatina da Rádio CBN Goiânia e do POPULAR, destacou as experiências de gestão de seu partido para criticar os adversários na disputa. Além de enfatizar a proposta de enxugar a máquina, aproveitou as questões administrativas para criticar o governo e o líder nas pesquisas de...