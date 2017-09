Aliados veem 2ª denúncia contra Michel Temer mais fraca

O vice-líder do DEM na Câmara, o deputado Pauderney Avelino (AM), avaliou ontem que as a prisão do empresário Joesley Batista, dono do grupo J&F, e do executivo Ricardo Saud, enfraquecem uma eventual segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Já Carlos Marun (MS), vice-líder do PMDB na Câmara, disse ver com “naturalidade” a prisão, que ela seria consequên...