Política Aliados de Bolsonaro tentam unir campanha

A equipe de campanha do candidato do PSL ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, se reúne no começo da próxima semana, em São Paulo, para tentar pôr fim a divergências internas na reta final do primeiro turno. O encontro foi acertado com o presidenciável, que se recupera em São Paulo no Hospital Albert Einstein do atentado à faca na semana passada. A ideia é dar uma demon...