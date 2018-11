Aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) veem uma alternativa para que o novo chefe do Executivo indique quatro e não dois ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) até o fim do seu governo. A manobra passa por revogar a PEC da Bengala, que aumentou de 70 para 75 anos a aposentadoria na Corte.

Se o Congresso Nacional reduzir a idade máxima de 75 para 70 anos, os ministros Celso de Mello, Marco Aurélio Mello, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski terão de deixar o Supremo imediatamente. Entretanto, pela regra atual, Celso e Marco Aurélio saem em 2020 e 2021.

Ainda em julho, antes do início do processo eleitoral, Bolsonaro afirmou que, se eleito, pretendia revogar a PEC da Bengala e reduzir a idade-limite para a aposentadoria compulsória de juízes. Entre os argumentos para a extensão da idade-limite está o envelhecimento da população, que faz com que os trabalhadores têm plenas condições de trabalhar por mais tempo.