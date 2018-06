Política “Alguém te diz o que você quer ouvir”, diz Cármen Lúcia Presidente do STF diz que quem abre mão da liberdade não tem senso crítico e sofre “efeito manada”

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministra Cármen Lúcia, disse ontem que as fake news (notícias falsas) podem não ser uma novidade, mas prosperam porque “alguém te diz o que você queria ouvir” e ouve, portanto, sem criticar. A ministra tratou do tema no encerramento do seminário “30 anos sem Censura - A Co...