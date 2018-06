Política Alexandre de Moraes nega pedido de liberdade de Lula O ministro também negou pedido para Segunda Turma julgar recurso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu no final da tarde desta sexta-feira (29) negar pedido de liberdade feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro também rejeitou outro pedido para que o recurso seja julgado pela Segunda Turma da Corte, e não pelo plenário. A defesa de Lula recorreu da decisão do rel...