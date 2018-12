Política Alexandre de Moraes critica PSL ter direito a R$ 110 milhões de fundo e defende reforma política Em palestra, ministro afirmou que é mais fácil fundar um partido do que abrir microempresa no Brasil; ele também defendeu o voto distrital misto e o endurecimento da cláusula de barreira

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), criticou a legislação que permite ao PSL, partido do presidente eleito, Jair Bolsonaro, ter direito a R$ 110 milhões em recursos públicos no próximo ano. Em palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o ministro defendeu uma "reforma política séria" que fortaleça o Legislativo e diminua o número d...