Política Alessandro Aquino (PCO): “Violência política continuará” Candidato pelo PCO, Alessandro Aquino classifica o atual processo eleitoral como “fraude” pelo impedimento da candidatura de Lula (PT) e critica falta de propostas de seus adversários

O candidato ao Senado pelo PCO, Alessandro Aquino, afirmou que o cenário do País após as eleições continuará sendo de acirramento dos nervos e chama o processo eleitoral corrente de “fraudulento”. “A violência política não vai diminuir após as eleições. Pelo contrário: vai aumentar.” Na sabatina do POPULAR, Alessandro disse que o problema “começa” com o indeferi...