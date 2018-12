Política Alego afirma que reduzirá salários de servidores da limpeza Após denúncia de que servidores de departamento recebiam mais que o chefe, Casa anuncia ajuste

A Assembleia Legislativa de Goiás informou nesta terça-feira (18), com exclusividade ao POPULAR, que irá reduzir os salários de dois servidores da Seção de Manutenção e Limpeza da Casa que ganhavam quase R$ 10 mil, valor superior inclusive ao do chefe do departamento, que recebe R$ 4,5 mil. Segundo a Casa, os vencimentos serão “adequados ao mesmo nível salarial dos de...