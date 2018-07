Política Aldo Rebelo diz que SD não fechou com Alckmin e que sua candidatura está mantida Rebelo foi ministro do Esporte, da Defesa e da Ciência e Tecnologia

O pré-candidato do Solidariedade à Presidência da República, ex-ministro Aldo Rebelo, afirmou neste domingo, 22, que sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto está mantida. Rebelo foi ministro do Esporte, da Defesa e da Ciência e Tecnologia. Perguntado pela reportagem sobre como ficaria sua candidatura diante da possibilidade de o Solidariedade, partido que compõe...