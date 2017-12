Alckmin trabalha por “harmonia” com Temer

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve adotar um tom moderado em relação ao governo Michel Temer na convenção do PSDB que deve aclamá-lo como presidente nacional da sigla, no próximo dia 9, em Brasília. Segundo aliados e auxiliares do tucano, que é pré-candidato à Presidência da República, a expectativa é que ele defenda a reforma da Previdência e tente evitar ...