Alckmin testa popularidade no Recife

Foi como um teste de popularidade. Ciente de que precisa ampliar seu eleitorado no Nordeste para ter chance de vencer a disputa pelo Planalto em 2018, o governador Geraldo Alckmin (PSDB), cada vez mais confiante de que será o escolhido do partido ao pleito, cumpriu agenda de candidato ontem no Recife. Ciceroneado pelo tucanato local, o governador paulista seguiu o rot...