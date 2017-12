Alckmin tenta contrapor Lula

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, assume hoje o comando do PSDB com a preocupação de apresentar um discurso capaz de credenciá-lo como candidato do centro político na disputa presidencial de 2018. Alckmin vai se oferecer como um contraponto à possível candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dirá que o petista “será condenado nas urnas pela ...