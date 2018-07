Política Alckmin fecha com PSD e amplia bloco de apoio nas eleições 2018 Pré-candidato tucano à Presidência sela aliança com legenda do ministro Gilberto Kassab; para acordo, PSDB retira candidaturas no DF e Rio Grande do Norte

O ex-governador e presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB) selou nos últimos dias uma aliança com o PSD para as eleições 2018. O anúncio oficial deverá ocorrer na convenção da sigla, prevista para o dia 28 deste mês ou 4 de agosto. O acordo injetou ânimo na pré-campanha tucana no momento em que partidos do Centrão, bloco partidário liderado pelo presidente da Câmara, Rodrigo M...