Política Alckmin faz defesa de arma em área rural Em Mato Grosso, tucano falou a plateia de lideranças do agronegócio e citou medidas para aumentar a segurança no campo

Em encontro com lideranças do agronegócio de Mato Grosso o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência Geraldo Alckmin (PSDB) adotou um discurso forte na área da segurança pública e jurídica. O tucano afirmou que, caso eleito, liberaria o porte e a posse de arma em áreas agrícolas. O objetivo seria reduzir as ameaças no ambiente produtivo. Outra medid...