Política Alckmin diz que se Centrão pedir algo inadequado, não será atendido Presidenciável do PSDB afirmou que usará o tempo disponível na campanha para explicar como reduzir o déficit do País

O presidenciável do PSDB, Geraldo Alckmin, afirmou na manhã desta terça-feira, 31, em entrevista ao "Jornal Gente", da Rádio Bandeirantes de São Paulo, que é preciso ter maioria para avançar no processo eleitoral. "Numa campanha curta como essa, o tempo no rádio e na TV faz diferença, ainda mais quando não sou muito conhecido fora de São Paulo". Indagado sobre como s...