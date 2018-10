Política Alckmin diz que PT é responsável pela crise; Haddad e Boulos ligam PSDB a Temer " Nem PT nem Bolsonaro vão tirar o Brasil da crise", defendeu o candidato do PSDB

O candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin (PSDB), fez uma crítica aos governos do PT em sua pergunta, dizendo que eles foram responsáveis pela "grande crise" por que passa o País. Em resposta, Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (Psol), que fez a pergunta seguinte, tentaram ligar o PSDB ao governo do presidente Michel Temer. "Quero saber se o candid...