Política Alckmin diz que pretende quebrar 'monopólio' do refino da Petrobras Ele não detalhou sua proposta, citada como um item de sua agenda de competitividade

O candidato do PSDB à Presidência da República, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 6, que pretende quebrar "o monopólio que existe na prática" no refino do petróleo, que, segundo estimou, "está 99% na mão da Petrobras". Ele não detalhou sua proposta, citada como um item de sua agenda de competitividade. O tucano comentou que a greve dos caminhoneiros foi "muito ...